Бухарест, 2 марта, 2022, 21:17 — ИА Регнум. По состоянию на утро 2 марта, на территорию Румынии въехало 46 435 граждан Украины, которым румынские власти временно присвоили статус беженцев. Об этом 2 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По словам премьер-министра Румынии Николае Чукэ, официальный Бухарест работает над упрощением процедуры получения румынского гражданства этническим румынам, проживавшим и проживающим на Украине, а также тем украинским гражданам, которые желают получить румынский паспорт.

Чукэ «Наши миграционные и социальные службы готовы рассмотреть любую заявку».

Напомним, ранее правительство Румынии осудило специальную операцию Российской Федерации на Украине и объявило о намерении принять на румынской территории до 30 тысяч потенциальных украинских беженцев.