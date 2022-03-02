Рим, 2 марта, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Глава МИД Италии в среду, 2 марта, заявил, что вместе с европейскими партнерами «работает над созданием гуманитарных коридоров» для вывода мирных жителей городов Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

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«Мы должны прервать это кровопролитие», — сказал Ди Майо.

Как сообщалось ранее, совет национальной безопасности и обороны Украины призвал местных жителей и местные власти не пользоваться гуманитарными коридорами, поскольку российские военнослужащие якобы предоставляют их «для получения нужной картинки». По данным местных СМИ, ВСУ не пропускает жителей к предоставленным коридорам.