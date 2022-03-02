Москва, 2 марта, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Шесть десятков украинских военных самолётов уничтожили российские войска с начала спецоперации на Украине, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Подбитый самолет

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Он уточнил, что в воздухе сбито 13 украинских военных самолётов, на земле уничтожили 47 единиц. Также ликвидировано 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Также ВКС РФ поразили 336 единиц специальной военной автомобильной техники и 47 беспилотных летательных аппаратов.