В Харькове украинские власти держат в заложниках студентов из Индии
Москва, 2 марта, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Большую группу студентов из Индии насильно удерживают в городе украинские власти Харькова, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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Он отметил, что в городе, блокированном в ходе российской спецоперации, но ещё не свободном от украинских формирований, удерживают индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород.
Представитель Минобороны РФ добавил, что российские военные намерены принять меры для безопасной эвакуации индийских граждан и для отправки их домой с территории России. Студентов отправят в Индию военно-транспортными самолётами или индийскими самолётами.