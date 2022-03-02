Москва, 2 марта, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Жителям Киева, Харькова и Мариуполя следует покинуть свои города в целях безопасности, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Для этого созданы коридоры безопасности.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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Отметив, что в Мариуполе, взятом 2 марта в ходе российской спецоперации в кольцо блокирования, украинские боевики продолжают минировать объекты социальной инфраструктуры, Конашенков сообщил:

«Все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь — Широкино. Всё это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова».

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что никаких препятствий для выхода мирных граждан российские военнослужащие не оказывают. Кроме того, коридор безопасности создан на юго-западе города Харькова в направлении на Люботин.