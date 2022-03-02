Москва, 2 марта, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Модиситуацию на Украине, передаёт 2 марта сайт Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди и Владимир Путин

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Президент России сообщил премьер-министру о попытках России организовать срочную эвакуацию индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту, несмотря на препятствия со стороны украинских вооружённых сил.