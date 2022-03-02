Минск, 2 марта, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Готовившиеся к вечеру 2 марта переговоры делегаций России и Украины могут состояться не ранее следующего дня. Об этом заявил глава российской делегации — помощник президента России Владимир Мединский.

Yarregion.ru Владимир Мединский

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Российская делегация прибыла на место переговоров в белорусскую часть Беловежской пущи в том же составе, что и 28 февраля. МИД Белоруссии подтвердил подготовку переговоров, планировавшихся на вечер 2 марта.

Мединский сообщил, что украинская делегация выехала из Киева и прибудет на переговоры лишь утром 3 марта. По его словам, российские военные обеспечили для неё коридор безопасности.

Напомним, Беловежская пуща разделена между Польшей и Белоруссией. Предыдущие переговоры состоялись в резиденции президента Белоруссии в приграничной с Украиной Гомельской области — туда украинская делегация прибыла из Польши на вертолётах.