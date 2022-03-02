Бразилиа, 2 марта, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал организовать выдачу виз украинским беженцам, при этом сохранив нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине, сообщает новостное агентство MercoPress.

Жаир Болсонару

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«Мы рассмотри вопрос ускоренной выдачи гуманитарных виз для украинских беженцев», — сообщил президент.

Помимо этого, Бразилия направит в Восточную Европу два грузовых самолета, чтобы забрать эвакуированных граждан нескольких латиноамериканских стран.