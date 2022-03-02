Москва, 2 марта, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Процесс денацификации должен пройти на Украине, как когда-то, по окончании Второй мировой войны, он прошёл в нацистской Германии, заявил 2 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Al Jazeera. «Работа предстоит большая», — отмечает глава МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров

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Отвечая на вопрос о требованиях России к Украине, чтобы дальнейшее урегулирование перешло в политическую плоскость, глава МИД РФ назвал признание Крыма частью РФ, суверенитета ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, предстоит демилитаризация Украины, причём параметры этого процесса ещё нужно будет согласовывать, отметил Лавров, пояснив:

«Там не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности Российской Федерации. Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре».

Он призвал приглядеться к кадрам с Украины, где неонацисты весьма вольготно себя чувствуют, например — устраивая шествия под портретами военных преступников. А президент страны Владимир Зеленский выделяет им свою гвардию для того, чтобы обеспечить почётный караул.