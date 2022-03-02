Москва, 2 марта, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Россия не позволит Украине создать ядерное оружие, хотя технологически украинская сторона на это способна, заявил 2 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Al Jazeera.

Kremlin.ru Сергей Лавров

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Отметив, что у Украины есть технологический потенциал создать ядерное оружие, и напомнив, что об этом говорил президент России Владимир Путин после заявлений из Киева о планах покинуть Будапештский меморандум, Лавров добавил:

«Могу ответственно заявить, что мы этого сделать не позволим».

Напомним, Зеленский заявил о том, что Украина может отказаться от обязательств по ядерному оружию на Мюнхенской конференции по безопасности. Российское руководство подчёркивает, что это стало одной из причин начала спецоперации по демилитаризации Украины.