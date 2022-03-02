Вашингтон, 2 марта, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Остаться ли на Украине или покинуть её на фоне происходящих событий, — решение этого вопроса — это проблема исключительно украинских руководителей, сообщил 2 марта журналистам американский президент Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Отвечая на вопрос, что делать украинскому президенту Владимиру Зеленскому на фоне российской специальной военной операции на Украине, возможно, следует скорее уехать, Байден сказал:

«Думаю, это решение должен принимать он».

Он добавил, что Вашингтон и так делает всё возможное для Киева.