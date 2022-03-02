Москва, 2 марта, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают освобождение территорий своей страны. Об этом 2 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Dnr-online.ru Флаг ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

При этом продвижение войск осложняется тем, что украинская сторона прикрывается мирным населением и при отступлении минирует объекты гражданской инфраструктуры.

«Подразделения продолжают продвигаться вперёд. На сегодняшний день освобождено уже 39 населенных пунктов. Освобождённое Широкино — знаковый населенный пункт для нас. И тем более та высота, которая находится за Широкино является стратегической. Двигаемся с учетом необходимых шагов по недопущению гибели среди гражданского населения», — сказал Пушилин.