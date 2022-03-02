Приштина, , 18:54 — REGNUM В Косово 2 марта в результате исследования 1610 образцов выявил 83 носителя коронавируса. Признан излечившимся 181 человек, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, мечеть FIKRET AHMETI

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 226 392 случая заражения, 221 679 пациентов излечились, 3116 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последние десять дней снижается и составляет 1597. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 816 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 812 571 инъекций. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 97 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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