Санто-Доминго, 2 марта, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Доминиканской Республике при содействии дипломатических учреждений в Восточной Европе удалось эвакуировать с Украины десять доминиканских граждан. Об этом сообщает 2 марта новостное агентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская Республика

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Эвакуация осуществлялась через территорию Польши, Молдавии и Словакии. В настоящее время МИД республики прикладывает усилия, чтобы вывезти еще десять человек.

Напомним, ранее латиноамериканские страны направили Генеральному секретарю ООН официальный запрос о помощи в обеспечении безопасной эвакуации граждан.