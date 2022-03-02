Москва, 2 марта, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Введенные со стороны Запады санкции в отношении России при всей их кажущейся масштабности не повлекут каких-то фатальных последствий. Об этом 2 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

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«До тех пор, пока нет настоящих жестких ограничений на российский экспорт, прежде всего нефти и газа, в общем-то ничего страшного. Это неудобства, трудности, рост цен, рост геморроя в процессе поставок», — сказал Хестанов.

По словам эксперта, при наблюдении за происходящим у него возникает чувство дежавю — нечто подобное происходило ранее в отношениях СССР и западных стран. Однако тогда все ограничения получалось обходить. В современном же мире инструментов, которые бы позволяли решать возникшие трудности, существенно больше.