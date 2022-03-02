Вашингтон, 2 марта, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы США отказались от требования об обязательном ношении масок в помещениях Пентагона, сообщает 2 марта Reuters.

(сс) U.S. Department of Defense Пентагон

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Накануне Белый дом уведомил федеральные агентства о том, что они могут освободить сотрудников и посетителей от требования носить маски.

Решение было принято в связи с обновлением руководства по сдерживанию распространения коронавируса, которое выпустил центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Напомним, что в Пентагоне насчитывается порядка 20 тысяч военных и гражданских служащих.