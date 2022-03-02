Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Ленинградскую область самостоятельно прибыли более 120 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Они остановились у родственников и друзей, всем им окажут помощь региональные власти Ленобласти. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

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В настоящий момент в центры социальной защиты Ленинградской области обратились 124 человека, приехавшие в регион самостоятельно. Как сообщила председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева, в основном, граждане обращаются за единовременной выплатой, а также за помощью в устройстве детей в школу и трудоустройстве.

«Всем самостоятельно прибывающим гражданам из ДНР и ЛНР мы рекомендуем обращаться по бесплатному единому номеру 8−800−350−06−05, — сказала чиновница. — Регион готов предоставить как условия для временного проживания, так и помощь в трудоустройстве, в получении образовательных услуг и поддержку в виде выплаты и гуманитарной помощи».

Также жители ДНР и ЛНР могут обратиться напрямую в районный Центр социальной защиты населения с полным пакетом документов. Им потребуется анкета, заявление на выплату с указанием даты и времени пересечения границы, согласие на обработку персональных данных и документы, удостоверяющие личность.

Напомним, ранее в Ленобласти сообщили о готовности принять до четырех тысяч беженцев из ДНР и ЛНР.