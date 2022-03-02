Вашингтон, , 17:58 — REGNUM Администрация Белого дома реализует новую инициативу, в рамках которой сдавшие положительный тест на коронавирус американцы получат бесплатные таблетки, сообщает 2 марта Reuters.

Джо Байден Whitehouse.gov

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В рамках инициативы Test to Treat американцы смогут сдавать тест прямо в аптеке и в случае положительного результата им на месте бесплатно выдадут противовирусные таблетки, заявил президент США Джо Байден.

Напомним, что США сделали самый большой заказ в мире противовирусных таблеток Pfizer. В марте Штаты получат партию из одного миллиона таблеток, а в апреле из двух миллионов. Компания уверяет, что ее препарат снижает риск попадания в больницу на 90%.