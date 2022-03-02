Брюссель, 2 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Вывоз в Россию банкнот в евро запрещён Евросоюзом, говорится в официальной публикации в журнале ЕС.

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«Запрещается продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любым физическим или юридическим лицам, организациям или органам в России, включая правительство и ЦБ РФ», — говорится в заявлении.

При этом физические лица при въезде в Россию могут пользоваться евро — для «личного пользования». Это же касается дипмиссий и международных организаций, обладающих юридическим иммунитетом.

Эта мера введена как дополнительная в рамках санкций ЕС против России в связи с ситуацией на Украине.