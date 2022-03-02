Таллин, 2 марта, 2022, 17:03 — ИА Регнум.

Граница

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На эстонско-латвийской границе в Валга увеличено количество патрулей для помощи пограничникам в контроле и обеспечении порядка прибывающих с Украины военных беженцев. Об этом сообщило региональное издание южной Эстонии Lоuna-Eesti Postimees.

Отмечается, что в целом ситуация на границе остается спокойной, но постоянно прибывают новые и новые люди. Как отметил патрульный полицейский Микк Техван, первостепенная задача патрулей в Валга — выяснить при обнаружении таких лиц на улицах городка, есть ли у прибывших в страну украинцев место, куда пойти.

«В противном случае мы предоставляем им необходимые контакты», — рассказал полицейский.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы прибывающие в Эстонию украинцы чувствовали себя в безопасности. Конечно, они хотели бы вернуться при первой возможности, но так как это невозможно, то мы обеспечим им в Эстонии первостепенную помощь, такую как питание, размещение и медицинскую помощь», — сообщила в интервью пресс-секретарь Лыунаской префектуры полиции Керли Вирк.

По ее словам, пока что через Валга прибывают лишь отдельные украинцы, поскольку полиция рекомендовала использовать для въезда в страну Иклаский пункт пропуска.