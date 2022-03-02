Миллеровский район, Ростовская область, 2 марта, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Миллеровском районе Ростовской области, граничащем с Донбассом, с 1 марта возобновлён образовательный процесс. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципального образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Все общеобразовательные заведения работают в обычном режиме, уточнили власти. Ранее на дистанционный режим было переведено семь школ. Была приостановлена работа трёх детских садов.

ИА REGNUM сообщало, что в нескольких муниципальных образованиях Ростовской области, граничащих с республиками Донбасса, 24 февраля была приостановлена работа школ и детских садов. Занятия были отменены или переведены на дистанционный формат в связи с началом специальной военной операции в Донбассе.