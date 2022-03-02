Таллин, 2 марта, 2022, 16:24 — ИА Регнум. У Эстонии нет правовых основ для отправки на Украину работающих здесь граждан страны, чтобы они «выполнили свой гражданский долг по защите государства», заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

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Таким образом он ответил на запрос парламентария, полковника запаса Рихо Брейвеля во время дополнительного заседания в национальном парламенте Рийгикогу, посвященного ситуации в сфере безопасности в Европе.

«Я говорил с некоторыми молодыми украинцами, которые настроены очень проукраински. На вопрос о том, что они делают здесь, они ответили, что работают. Известно, что Украина призвала к мобилизации всех своих граждан в возрасте 18−60 лет. Теперь мы оказались перед дилеммой: мы даем работу молодым мужчинам, которым следует отправиться на Украину защищать свою страну», — так сформулировал свой вопрос министру парламентарий.

Он поинтересовался у министра обороны Калле Лаанета, что следует предпринять, чтобы на законном основании собрать этих молодых людей и отправить на Украину выполнить свой воинский долг.

«У нас нет никаких правовых основ для их отправки на Украину. Если у них есть законные основания находиться в Эстонии, то единственная возможность — объяснить им, что они должны сделать свой выбор», — ответил эстонский министр.