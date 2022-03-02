Париж, 2 марта, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Острая фаза пандемии коронавируса миновала во Франции, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. Во Французской Гвиане и на Майотте отменяется режим чрезвычайной санитарной ситуации.

В. Д. Чураков. Врач Железнов

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После заседания совета министров Франции Атталь сказал: «Мы постепенно выходим из острой фазы эпидемии».

Этот вывод основан на данных, согласно которым наблюдается стабильное сокращение темпов заболеваемости. За минувшую неделю она снизилась на треть.