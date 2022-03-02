Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки в стационарах Санкт-Петербурга госпитализировали 306 ковид-больных, что на 113 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 2 марта сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

В медицинских учреждениях города на лечении ковида и пневмонии находятся 5732 человека (-376 пациентов по отношению к предыдущим суткам). При этом в реанимационных отделениях размещены 517 человек (-13), на лечении с применением аппаратов ИВЛ находятся 235 больных (-13). Стационары за сутки покинули по выздоровлению 650 человек (+557).

В Петербурге развёрнуто 8565 коек в медицинских учреждениях. При этом их количество сокращается уже вторые сутки. По сравнению с предыдущими данными этот показатель уменьшился на 232 места. По-прежнему в Санкт-Петербурге занимаются лечением ковидных больных и пациентов с пневмонией 16 городских и три федеральных стационара. Процент свободных коек в городе составляет 61,99% (-7,67%).

В домашних условиях занимаются лечением COVID-19 в Петербурге 70 283 человека. Это на 9390 больных меньше, чем сутками ранее. При этом на карантине сидят 437 петербуржцев, этот показатель за сутки сократился на 165 человек.

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге составляет 0,59 при норме не более единицы. Такой показатель нужен для оценки количества человек, которых может заразить один человек с ковидом до момента изоляции.

Напомним, в Санкт-Петербурге за сутки обнаружили 4514 случаев заражения коронавирусом (-1093). За сутки скончались от COVID-19, как основной причины, 66 петербуржцев (-11), а выздоровели 20 324 пациента (+879).