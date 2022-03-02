Кишинёв, 2 марта, 2022, 16:07 — ИА Регнум. На пропускных пунктах государственной границы Молдавии сильно вырос пассажиропоток. Об этом сообщает агентство «Молдпресс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Border.gov.md Молдавская пограничная полиция

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По данным ведомства, за первую половину дня 2 марта молдавскую границу пересекли 26 415 человек, из которых 15 062 — въехали на территорию республики, а выехали — 11 353. Из них 22 076 — иностранные граждане.

Сообщается, что наибольшая нагрузка легла на пропускные пункты границы с Румынией — 14 314. На границе с Украиной зафиксировали 12 101 пересечение.

В МВД отметил, что границу не закрывают, пункты пропуска продолжать работать.

Стоит отметить, что после начала Россией на Украине спецоперации по защите Донбасса многие украинские граждане стали выезжать в Молдавию. В Молдавии создали пункты приёма беженцев. По данным на 2 марта, в страну въехало 70 тыс. украинских граждан.