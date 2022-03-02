Джакарта, 2 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило, что число людей, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, достигло 144 506 997 человек или 69,3%, сообщает Kompas.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

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При этом количество людей, которым была введена первая доза вакцины от коронавируса, составляет 190 977 514 человек или 91,7% населения. Ревакцинацию в Индонезии прошли 10 216 285 человек или 4,9%.

Ранее правительство Индонезии поставило цель вакцинировать 208 265 720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 40 920 носителей коронавируса.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили 40 тысяч носителей коронавируса