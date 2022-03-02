Минск, 2 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Белоруссия не участвует в военной спецоперации России на Украине и не собирается этого делать, заявил 2 марта пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

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«Ещё раз подчеркиваем то, о чём неоднократно заявляла белорусская сторона: наша страна не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в боевых действиях на территории Украины», — сказал Глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине утверждают, что белорусские войска якобы заходят на территорию страны. Официальный Минск эту информацию опровергает. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимости в белорусском участии нет. Власти Украины при этом пригрозили Белоруссии превентивным ракетным ударом.

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