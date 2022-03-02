Москва, 2 марта, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В России планируется активизировать механизм государственно-частного партнёрства (ГЧП). Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Он рассказал, что правительство продолжает совершенствовать условия для реализации инвестиционных проектов на территории Российской Федерации.

«Внесём ряд изменений в законодательство, которое улучшит работу механизма государственно-частного партнёрства. О необходимости активнее использовать эту форму сотрудничества говорил президент. А возможное изменение существующей практики неоднократно обсуждались с представителями делового и экспертного сообщества», — сказал Мишустин на заседании правительства.

По его словам, расширится перечень объектов, в отношении которых можно будет заключать концессию за счёт незавершённых строек.