Ереван, , 15:32 — REGNUM В Армении с 3 марта отменяют масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Маска © Наталья Диева

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«С учётом изменения ситуации минздрав инициировал смягчение ограничений. Отменяется обязательное требование носить маску в помещении, за исключением медицинских работников», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в закрытых помещениях рекомендуется носить медицинскую маску и менять её каждые три — четыре часа. Также жителей предупредили, что в случае ухудшения эпидситуации в стране масочный режим снова может быть введён.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 2 марта, в Армении за последние сутки выявили 342 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими признали 755 человек.

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