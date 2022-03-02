Париж, , 15:19 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что эпидемия коронавируса отступает, сообщает Le Parisien.

Женщина в маске во Франции (сс) Patrice CALATAYU

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В конце заседания cовета по коронавирусу, которое состоялось утром 2 марта, Габриэль Атталь подтвердил, что продолжается снижение случаев заражения коронавирусом.

Представитель правительства также объявил об окончании чрезвычайного положения в Гайане и Майотте.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс призвал «объединиться вокруг единственно возможного выбора», проголосовав за Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов.

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