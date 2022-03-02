Таллин, 2 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Эстония не поддерживает ситуацию, при которой разрешать конфликт на Украине в ходе мирных переговоров будут исключительно две крупные страны — США и Россия.

ИА REGNUM Эстония

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Об этом эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила в интервью гостелевидению ETV.

Говоря о первых состоявшихся переговорах между Россией и Украиной, Каллас напомнила, что на решение никто и не рассчитывал.

Однако, по ее словам, переговоры должны продолжиться и Украину на них не стоит заменять на какое-то крупное государство: «Мы не хотим переговоров на высшем уровне, между Россией и США, просьб, которые покажутся крупным странам маленькими, но за которые мы заплатим высокую цену».

По оценке главы правительства Эстонии, разговоры о применении ядерного оружия — не что иное, как желание России напугать страны Запада.

«Мне кажется, что эти угрозы все же предназначаются Западу — чтобы западные страны в страхе начали что-то предлагать с целью не допустить этого. Страх — вот чего хотят. Не следует давать такую возможность ни Путину, ни России», — подчеркнула эстонский премьер.