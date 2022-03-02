Джакарта, 2 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 40 920 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 2 марта в Индонезии выявлено 5 630 096 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 42 935 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 4 944 237 человек.

В период с 1 по 2 марта от COVID-19 умерли 376 человек. Всего эпидемия унесла жизни 149 036 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что если президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку, то украинский народ сам определит свою судьбу и следующего лидера.