Москва, 2 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ситуацию на фоне специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по защите Донбасса. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

«Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также стороны провели обсуждение вопросов дальнейшего укрепления стратегического партнёрства двух стран и их сотрудничества в различных областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Североатлантического альянса не планируют военного вмешательства для стабилизации ситуации на Украине.