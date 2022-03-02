Симферополь, 2 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Девятилетний ребёнок из Херсона находится в реанимации больницы Симферополя с огнестрельным ранением после нападения украинских националистов на его семью, об этом сообщил 2 марта в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

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«Бандеровские людоеды не щадят ни женщин, ни детей. Сейчас в реанимации больницы Симферополя находится девятилетний ребенок из Херсонской области с огнестрельным ранением. Машина, в которой он ехал вместе с мамой, была обстреляна нацистскими формированиями. Мама погибла», — написал Аксёнов.

Он добавил, что врачи сейчас прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь маленького пациента.

«Все должны знать, с какими зверями воюет наша армия. Именно с ними: с убийцами мирных людей и с теми, кто отдает им приказы, а не с украинским народом. Фашистская гадина должна быть раздавлена. И она будет раздавлена!» — написал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавший ребёнок из смешанной семьи. Помимо него, в машине во время обстрела находились подросток 17 лет и ребёнок пяти лет. Дети в безопасности.