Берлин, 2 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса не планируют военного вмешательства для стабилизации ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Апофеоз. Олаф Шольц

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

По его словам, военное вмешательство НАТО стало бы ошибкой, поскольку военный конфликт происходит между самой большой страной в мире, имеющей ядерное оружие, и вторым по размеру государством Европы.

«Поэтому наша линия очень ясна: мы не будем вмешиваться в военном плане — это касается НАТО, она этого делать не станет. Это было бы в нынешней ситуации ошибкой», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что американские войска не будут задействованы в конфликте на Украине, однако их перебрасывают в Европу для возможной защиты союзников на НАТО.