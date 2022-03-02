Луганск, 2 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли село Санжаровка, которое находится на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), из минометов калибром 120 мм, запрещенных минскими соглашениями. Об этом 2 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

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Уточняется, что вооруженные формирования Украины продолжают вести обстрелы территории ЛНР с применением тяжелых вооружений.

Также указывается, что село Санжаровка подверглось обстрелу киевских силовиков в 11:10 (совпадает с мск) и в ходе него они выпустили по указанному населенному пункту 10 мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине орудует большое число националистов и боевиков, и от них нужно избавиться.