Волгоград, 2 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Волгоградской области по данным на 2 марта лечится от COVID-19 в стационарах и амбулаторно 23 821 житель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. За прошедшие сутки выписаны 1 911 пациентов, зарегистрировано 15 летальных исходов.

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Всего в Волгоградской области выявлено 187 493 носителя коронавируса. Справились с заражением 157 290 человек, скончались от осложнений 6 382 пациента.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали региона поступили 213 новых пациентов.