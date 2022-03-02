Йошкар-Ола, 2 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 2 марта выздоровели с начала пандемии 33 566 жителей республики, за последние сутки выписан 361 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Yanao.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 031 случай заражения коронавирусом, из них 115 — за последние сутки. 1045 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось, за минувшие сутки от COVID-19 скончались шестеро жителей республики.

За день в ковид-стационары госпитализировали 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта, в Марий Эл прививку от коронавируса сделали 396 942 человека. Показатель вакцинации, необходимый для достижения коллективного иммунитета к COVID-19, увеличился до 94,1%.

Читайте также: Прививку от коронавируса в Марий Эл сделали почти 397 тыс. человек