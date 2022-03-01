Йошкар-Ола, , 15:22 — REGNUM По состоянию на 1 марта, в Марий Эл прививку от коронавируса сделали 396 942 человека. Показатель вакцинации, необходимый для достижения коллективного иммунитета к COVID-19, увеличился до 94,1%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцинация от коронавируса Belzdrav.ru

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Из указанного числа 386 378 жителей республики получили оба компонента препарата, завершив полный курс вакцинации.

В числе привитых доля жителей республики в возрасте старше 60 лет достигла 30,1% — 119 340 человек, в том числе 115 610 граждан завершили процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 1 марта лечение получают 329 пациентов, из них у 216 жителей подтверждено заражение коронавирусом. В том числе, у 311 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 285 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.