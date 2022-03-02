Луганск, 2 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Художественный руководитель ансамбля авторской и казачьей песни «Любо» Михаил Ивановский спустя восемь лет вернулся в свой родной дом. Долгие годы село Валуйское Станично-Луганского района находилось под контролем ВСУ.

Марина Сулименко / ЛИЦ W700h474 wm

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«Дом был в идеальном состоянии. Это береглось, 35 лет строилось, каждый камушек, каждый кусочек, каждое деревцо было посажено и обустроено. Он стоял пустой. В 2015 году (украинский националистический) батальон «Торнадо» заехали сюда военной машиной и полностью это все разграбили», — цитирует Ивановского Луганский информационный центр.

Стоит отметить, что народный ансамбль авторской и казачьей песни «Любо» Луганской Народной Республики известен зрителям Ростовской области. Так, к примеру, в 2015 году в Азове состоялся благотворительный концерт-акция «Азов — Луганску». В концерте приняли участие и солисты творческого коллектива. Все средства, собранные на благотворительном концерте, были направлены на оказание помощи детям и пенсионерам ЛНР.