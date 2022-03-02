Москва, 2 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Во время спецоперации на Украине российские военные во главу угла ставят необходимость сохранения жизней мирного населения. Об этом 2 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Однако ситуация осложняется тем, что украинские боевики прикрываются мирным населением.

«Наши военные успешно продолжают выполнять поставленные задачи, минимизируя мирные потери, открывая гуманитарные коридоры. Но для вооруженных сил Украины это просто живой щит», — сказал Коротченко.