Нью-Дели, 2 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Власти Индии понимают, насколько глубок украинский кризис, Россия благодарна Нью-Дели за сбалансированную позицию. Об этом российский посол в Индии Денис Алипов заявил 2 марта.

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Он отметил, что Россия и Индия — стратегические партнёры. Индия понимает глубину кризиса, который наблюдается сейчас на Украине.

«Мы благодарны Индии за ее сбалансированную позицию, продемонстрированную в ООН», — приводит слова Алипова информационное агентство ANI.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Индия воздержалась при голосовании по резолюции Совбеза ООН, в которой предлагалось осудить проведение Россией военной спецоперации на Украине. Постпред Индии при ООН Т. С. Тирумурти заявил, что диалог — единственный путь для урегулирования разногласий.

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