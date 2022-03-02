Ростов-на-Дону, 2 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Ростовской области прививочная кампания пока продолжается по-прежнему медленными темпами. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 2 марта.

Gov-murman.ru Вакцина от коронавируса

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В настоящее время первый компонент антиковидного препарата получили 2 млн 41,09 тыс. человек (+1001 за сутки). Завершили вакцинацию 2 млн 4,2 тыс. человек (+624 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области привить от COVID-19 планируется около 2,8 млн человек — 80% взрослого населения. За месяц участниками прививочной кампании стали около 1,9 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет. Всего Ростовская область получила 2400 доз детской антиковидной вакцины.