Москва, 2 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Главным выгодополучателем ситуации на Украине являются США. Об этом 2 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Кто главный экономический и политический бенефициар этой войны? США», — сказал Коротченко.

По его словам, благодаря всей этой ситуации США смогли навязать Евросоюзу покупку их энергоносителей.

«Они навязывают Европе свои энергоносители. Европа в пролете. А Украина в той ситуации, в которую попала», — отметил эксперт.