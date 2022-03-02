Вашингтон, 2 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Битвой «добра и зла» пытаются представить американские власти нынешнее положение дел в отношениях США и России, об этом заявила Келли Бокар Влахос 2 марта в статье, вышедшей в Responsible Statecraft.

Уильям Блейк. «Ангелы Добра и Зла»

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Ранее с посланием «О состоянии страны» в Конгрессе США выступил американский президент Джо Байден. В нем глава Белого дома, касаясь ситуации на Украине и роли США на международной арене, заявил о том, что мир разделен на «демократии» и «автократии».

"Шесть дней назад российский президент Владимир Путин стремился потрясти основы свободного мира, думая, что сможет заставить его подчиниться своим угрожающим методам. Но он сильно просчитался, — сказал Байден. — Он думал, что может войти на Украину — и мир перевернется. Вместо этого он столкнулся со стеной силы, которую даже представить себе не мог».

«В битве между демократией и автократией демократии отвечают на вызов, и мир явно выбирает сторону мира и безопасности», — добавил американский лидер.

По словам автора, такое видение сродни манихейству — дуалистическому религиозному учению, согласно которому мир представляет собой противоборство добра и зла.

Байден, безусловно, не первый, кто использует президентскую трибуну для формулирования своих внешнеполитических целей в виде эпической борьбы между добром и злом. Разве можно забыть речи Джорджа Буша — младшего после 11 сентября, в которых Иран, Ирак и Северная Корея назывались «осью зла, вооружённой, чтобы угрожать миру во всём мире», в то же время сигнализируя лидерам всего мусульманского мира: «либо ты с нами, либо ты с террористами»?

Во время своей второй инаугурационной речи, — которая стала презентацией его так называемой «повестки дня свободы», — Буш фактически заявил, что «политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы искать и поддерживать рост демократических движений и институтов в каждой нации и культуре, конечная цель которой покончить с тиранией в нашем мире».

Теперь известно, что, казалось бы, крайне похвальная миссия свержения тирании каким-то образом породила множество мелких тираний на Ближнем Востоке и в Северной Африке — «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и многие другие.

Несмотря на это, Байден все равно стряхнул пыль с «псалтыря» и объявил о глобальном единстве против Владимира Путина и о том, что Соединенные Штаты снова возглавляют авангард против «зла», стремящегося низвергнуть либеральный международный порядок. При этом он не упомянул те страны, которые еще не полностью присоединились к Вашингтону, в том числе Китай, Индию, Израиль, Турцию, страны Персидского залива — большинство из них партнеры, друзья или союзники США.

Тем не менее, согласно его заявлениям во вторник, Путина наказывают в полной мере экономическими санкциями и закрытием воздушного пространства над ЕС и США. Путинские дружки и олигархи, «которые разворовали миллиарды долларов на этом жестоком режиме», могут рассчитывать на хорошее сжимание тоже. Кроме того, Россия может столкнуться со всей свирепостью НАТО, если она хоть немного коснется одного из государств-членов, расположенных недалеко от Украины.

Безусловно, Байден выступил с жесткими заявлениями в адрес России и ее властей, указав на то, что санкции будут ужесточаться, а также на то, что в случае нападения на страны НАТО альянс ответит решительным образом.

Представление мировых процессов в свете борьбы «добра и зла», заключает автор, придает яркости и эмоций посланиям, направленным гражданам. Сами эти послания направлены на то, чтобы люди почувствовали, что они патриоты и находятся на стороне добра. На фоне трагических событий на Украине основной вопрос в том, что с этим будет делать Байден.

«Учитывая, что большое количество людей в его собственной партии, похоже, подготовилось к долгой борьбе, будем надеяться, что эта битва между «добром и злом» так и останется в сфере ораторских изысков и идеологических ориентиров, а не серьезной внешней политики США», — заключила она.