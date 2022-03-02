Москва, 2 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Власти России чувствуют высокий уровень поддержки решений президента РФ Владимира Путина, в том числе и решения по проведению спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

«О том, что уровень поддержки решений президента, его действий, очень и очень высок, нам известно. Мы это чувствуем по обращениям граждан, словам поддержки, конкретным действиям. Мы видели реакцию парламентариев ещё до того, как были признаны республики, которые во многом являются зеркалом нашего общества», — сказал Песков.

По его словам, такое единение народа вокруг Путина «в такой нелёгкий, ответственный момент важно и всем придаёт сил».