Москва, 2 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Россия просчитывала разные уровни реакции на спецоперацию России по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Москва просчитывала разные степени, скажем так, разный градус реакции», — сказал Песков.

По его словам, эти реакции, согласно прогнозу, варьировались «от самых лёгких до самых жёстких».