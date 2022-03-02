Песков заявил о понимании возможной реакции на спецоперацию России
Москва, 2 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Россия просчитывала разные уровни реакции на спецоперацию России по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дмитрий Песков
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«Москва просчитывала разные степени, скажем так, разный градус реакции», — сказал Песков.
По его словам, эти реакции, согласно прогнозу, варьировались «от самых лёгких до самых жёстких».