Москва, 2 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Против введения смертной казни в России выступают 37% граждан. Главные причины — возможные судебные ошибки и принципы гуманизма. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

Одобряют смертную казнь 43% опрошенных. За 13 лет (с 2009 года) число сторонников её введения снизилось на четверть. По их мнению, такая мера — это не только наказание, но и профилактика преступлений.

Больше сторонников смертной казни среди людей старше 45 лет, чем среди молодежи до 34 лет — 55% против 36%. Также одобряют высшую меру наказания чаще мужчины, чем женщины — 48% против 34%. Затруднились ответить 20%.

Опрос проведён 26−28 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 390 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, введенные странами Запада санкции могут стать для России поводом для пересмотра таких решений, как введение моратория на смертную казнь, заявил 26 февраля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Читайте подробнее: Россия может пересмотреть введение моратория на смертную казнь — Медведев