Берн, 2 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Швейцария временно закрыла свое посольство в Киеве, заявил 2 марта официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

«Ввиду ситуации, угрожающей безопасности, в украинской столице Киеве 28 февраля 2022 года посольство Швейцарии было временно закрыто», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском посольстве заявили, что поддержанная властями Швейцарии нелегитимная практика Евросоюза по введению односторонних санкций в отношении России не останется без ответа.

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