Ереван, 2 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 4020 исследований на коронавирус, из которых 342 показали положительный результат. Об этом 2 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 420 498 носителя коронавируса. Из них 403 671 справились с инфекцией, в том числе 755 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 6717 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 110 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 20 случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 4076 тестов на коронавирус 324 были с положительным результатом. 1239 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 19 случаев смерти.